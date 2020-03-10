***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 10:29
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825953
BIST
10:23105.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 1.849,15
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.333
10:236,1352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0116
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1264
10:236,9664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0634
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:23328,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,67
|Açılış
|: 328,14
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,51
|6.358.645
|% 10,81
|
|ARMDA
|20,98
|65.624
|% 9,90
|
|CELHA
|8,02
|214.971
|% 9,71
|
|CRFSA
|6,32
|2.659.018
|% 8,22
|
|DESPC
|5,30
|4.588.562
|% 8,16
|
|OYAYO
|5,62
|273.250
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|108
|% -7,33
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|KSTUR
|27,00
|2.835
|% -3,57
|
|THYAO
|10,75
|138.697.944
|% 3,56
|
|ASELS
|28,30
|129.388.137
|% 1,95
|
|GARAN
|9,41
|81.879.761
|% 2,51
|
|EREGL
|8,88
|49.902.026
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,33
|36.762.984
|% 1,75
|
|IHLGM
|1,29
|28.355.745
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,40
|30.262.115
|% 3,70
|
|KARSN
|1,71
|34.050.845
|% 3,01
|
|ODAS
|1,92
|32.610.593
|% 2,67
|
|YKBNK
|2,33
|36.762.984
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9752
|8,0152
|% -0,75
|
|Frank
|6,5469
|6,5864
|% -0,97
|
|Riyal
|1,6296
|1,6378
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-16,11
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|36,36
|36,36
|2,00
|