***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:41
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827389
BIST
15:2296.082
En Yüksek
|Değişim
|: -4,84%
|| -4.884,17
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:226,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,2480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2590
En Düşük
6,2064
15:227,0278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,0070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
15:22326,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,37
|Açılış
|: 326,30
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
324,78
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.115.715
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|129.437.231
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|207.273.664
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|142.458.248
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.134.434
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.461.776
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|54.905.170
|% -20,00
|
|IHEVA
|2,55
|6.508.267
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,04
|18.494.150
|% -19,56
|
|RYSAS
|4,58
|40.565.407
|% -19,51
|
|ASELS
|25,10
|619.434.224
|% -4,05
|
|THYAO
|8,86
|445.249.582
|% -7,80
|
|ECILC
|4,78
|276.818.848
|% 19,80
|
|GARAN
|8,93
|261.259.747
|% -6,78
|
|MGROS
|21,40
|234.558.802
|% -6,88
|
|IHLGM
|0,97
|137.700.810
|% -13,39
|
|ODAS
|1,41
|153.790.660
|% -12,42
|
|KARSN
|1,39
|109.938.064
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,17
|89.917.312
|% -5,65
|
|CEMAS
|0,78
|62.291.194
|% -15,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9132
|7,9529
|% -0,33
|
|Frank
|6,6274
|6,6673
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6609
|1,6693
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.614
|-21,32
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.160
|2.193
|-30,00
|
|Tam
|2.159
|2.214
|-20,37
|
|Yarım
|1.043
|1.071
|-9,85
|
|Çeyrek
|523
|535
|-4,92
|
|Gümüş.Ons
|16,21
|16,24
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|33,74
|33,74
|-2,05
|