***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:01
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828836
BIST
17:0596.305
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 2.665,09
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:056,3022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,3060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:057,0095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0634
|Açılış
|: 7,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:05319,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,94
|Açılış
|: 319,07
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.658.905
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.396.379
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|501.282
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,30
|8.697.153
|% -11,37
|
|ECZYT
|9,81
|68.079.861
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,44
|1.186.717.570
|% 4,43
|
|THYAO
|9,10
|1.034.045.397
|% 7,31
|
|GARAN
|9,15
|587.420.545
|% 4,69
|
|KRDMD
|2,05
|382.820.010
|% 2,50
|
|EREGL
|8,17
|365.951.583
|% 0,25
|
|ODAS
|1,35
|310.807.867
|% 2,27
|
|IHLGM
|0,93
|171.052.723
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,05
|382.820.010
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,22
|324.211.693
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,20
|168.136.397
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8670
|7,9065
|% -0,55
|
|Frank
|6,6089
|6,6487
|% -0,81
|
|Riyal
|1,6761
|1,6845
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|-3,02
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|4,24
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|2,05
|
|Çeyrek
|514
|525
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,06
|
|B. Petrol
|34,16
|34,16
|0,94
|