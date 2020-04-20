***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 10:01
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839224
BIST
15:5498.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 210,64
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:546,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9500
En Düşük
6,8741
15:547,5513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:54376,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,53
|Açılış
|: 376,78
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,90
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.161
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.575.367
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.537.277
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.399.569
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|150.609.603
|% -8,91
|
|SANFM
|6,93
|9.666.434
|% -7,35
|
|GARAN
|8,36
|579.075.771
|% -0,36
|
|ASELS
|27,28
|525.842.081
|% 0,59
|
|THYAO
|10,53
|514.725.231
|% 0,10
|
|ISFIN
|3,25
|363.895.233
|% 3,50
|
|MGROS
|30,14
|301.821.747
|% 3,36
|
|ISFIN
|3,25
|363.895.233
|% 3,50
|
|KARSN
|1,51
|146.710.578
|% 3,42
|
|YKBNK
|1,99
|188.942.718
|% -1,00
|
|GUSGR
|2,79
|241.383.563
|% 0,36
|
|ODAS
|1,50
|116.411.565
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6068
|8,6500
|% -0,37
|
|Frank
|7,1446
|7,1877
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8444
|1,8537
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-1,11
|
|Altın Gr.
|377
|377
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.473
|-50,70
|
|Tam
|2.489
|2.548
|-48,40
|
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,40
|
|Çeyrek
|606
|619
|-12,60
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|26,42
|26,42
|-1,66
|
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