***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:10
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858134
BIST
12:24118.735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 22,24
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
12:246,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
12:247,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
12:24400,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,76
|Açılış
|: 400,67
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.182.310
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.541.874
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|30.395.284
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|9.179.662
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.809.334
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|9.163.719
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|8,85
|3.642.664
|% -8,10
|
|PEKGY
|9,93
|43.918.915
|% -7,02
|
|ZOREN
|2,60
|274.307.114
|% -6,81
|
|THYAO
|11,78
|1.233.738.955
|% 4,16
|
|EKGYO
|2,27
|803.377.628
|% -0,44
|
|SISE
|6,47
|672.268.867
|% 1,57
|
|TRKCM
|4,58
|595.281.437
|% 6,26
|
|KRDMD
|3,26
|590.767.634
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,27
|803.377.628
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|590.767.634
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,58
|595.281.437
|% 6,26
|
|PETKM
|4,38
|550.753.345
|% 2,34
|
|CEMAS
|1,63
|181.857.294
|% -5,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6520
|8,6954
|% 0,34
|
|Frank
|7,2868
|7,3307
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|3,31
|
|Altın Gr.
|400
|401
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.617
|11,30
|
|Tam
|2.672
|2.685
|11,50
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,00
|