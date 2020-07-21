***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 14:02
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860721
BIST
16:48120.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 914,31
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
16:486,8456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
16:487,8451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
16:48404,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,47
|Açılış
|: 404,16
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.740.372
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|17.192.589
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.109.782
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.762.223
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.664.734
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|128.555.308
|% -9,99
|
|FMIZP
|74,00
|110.025.322
|% -8,13
|
|DITAS
|28,50
|5.311.568
|% -5,32
|
|ARTI
|1,85
|233.377
|% -5,13
|
|GARAN
|8,09
|1.624.296.019
|% 2,41
|
|AFYON
|4,74
|765.654.088
|% 9,72
|
|GUSGR
|5,36
|762.079.408
|% -1,11
|
|EKGYO
|2,30
|741.346.950
|% 0,00
|
|ADESE
|2,66
|669.710.056
|% 5,98
|
|EKGYO
|2,30
|741.346.950
|% 0,00
|
|ADESE
|2,66
|669.710.056
|% 5,98
|
|GSDHO
|2,41
|489.534.790
|% 7,59
|
|ODAS
|2,83
|573.279.848
|% -1,05
|
|GARAN
|8,09
|1.624.296.019
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6662
|8,7097
|% 0,13
|
|Frank
|7,2613
|7,3051
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8201
|1,8293
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|18,67
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.624
|2.646
|22,90
|
|Tam
|2.703
|2.715
|23,60
|
|Yarım
|1.312
|1.328
|11,50
|
|Çeyrek
|658
|665
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|4,59
|4,60
|0,21
|
|B. Petrol
|44,57
|44,57
|1,29
|
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