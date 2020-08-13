***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 10:01
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868523
BIST
11:151.111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
11:157,3547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
11:158,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0628
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7073
En Düşük
8,6148
11:15455,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,64
|Açılış
|: 455,70
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler11:15
|MSGYO
|4,18
|18.596.250
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|SILVR
|4,54
|42.285.228
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|516.371
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|37.461.591
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,15
|509.481.067
|% 1,80
|
|KRDMD
|2,91
|387.810.928
|% -3,64
|
|THYAO
|11,20
|325.629.933
|% -1,93
|
|GARAN
|7,04
|298.118.277
|% -0,42
|
|ASELS
|17,84
|295.799.258
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,91
|387.810.928
|% -3,64
|
|EKGYO
|2,03
|232.488.914
|% -0,49
|
|KARSN
|3,15
|212.746.684
|% 2,94
|
|TSKB
|1,12
|76.466.344
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,50
|99.971.736
|% -0,66
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3512
|7,3547
|% 0,29
|
|Euro
|8,6948
|8,7046
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,5783
|9,6263
|% 0,53
|
|Frank
|8,0402
|8,0886
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% 0,18
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|13,95
|
|Altın Gr.
|455
|456
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|-0,16
|