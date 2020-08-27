***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2020 12:24
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871387
BIST
13:411.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
13:417,3466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,3640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3778
En Düşük
7,3109
13:418,6810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6580
13:41458,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,25
|Açılış
|: 458,50
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
457,30
BIST En Aktif Hisseler13:39
|RAYSG
|7,59
|15.534.654
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.913.617
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|42.532.543
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|5.314.780
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.662.277
|% 10,00
|
|CASA
|24,30
|71.237
|% -9,93
|
|BMELK
|5,32
|228.194
|% -9,83
|
|DMSAS
|5,55
|127.337.620
|% -6,57
|
|PRKME
|4,38
|159.314.703
|% -4,78
|
|DGGYO
|12,09
|22.867.584
|% -4,58
|
|GUSGR
|6,70
|654.048.302
|% 1,82
|
|GARAN
|6,96
|416.017.834
|% 0,87
|
|TUPRS
|82,90
|373.566.067
|% 0,79
|
|PETKM
|4,01
|369.057.324
|% -0,50
|
|SISE
|6,25
|316.283.537
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,47
|184.129.570
|% 2,08
|
|EKGYO
|1,87
|185.215.919
|% 0,54
|
|GUSGR
|6,70
|654.048.302
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,10
|203.484.774
|% 1,45
|
|PETKM
|4,01
|369.057.324
|% -0,50
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3442
|7,3497
|% -0,17
|
|Euro
|8,6718
|8,6864
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,6763
|9,7248
|% -0,24
|
|Frank
|8,0594
|8,1079
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% -0,17
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-13,74
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-7,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|-10,16
|
|Yarım
|1.464
|1.501
|-4,92
|
|Çeyrek
|734
|751
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,11
|46,11
|-0,05
|