***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 16:41
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909960
BIST
16:451.546
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -16,38
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.545
16:456,9990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0348
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9995
En Düşük
6,8965
16:458,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:45404,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,05
|Açılış
|: 404,18
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:45
|BSOKE
|3,74
|268.427.838
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.646.045
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.067.403
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,34
|68.962.781
|% -7,31
|
|PSDTC
|30,82
|33.570.377
|% -7,17
|
|PSDTC
|30,82
|33.570.377
|% -7,17
|
|PETKM
|5,12
|2.367.771.608
|% -0,19
|
|KOZAL
|147,80
|2.291.574.153
|% -0,61
|
|GUBRF
|76,90
|1.594.875.543
|% 5,13
|
|SASA
|40,70
|1.458.678.934
|% 7,50
|
|EKGYO
|2,52
|1.279.145.739
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,55
|1.157.185.840
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,52
|1.279.145.739
|% -0,79
|
|PETKM
|5,12
|2.367.771.608
|% -0,19
|
|TSKB
|1,76
|335.418.000
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,87
|540.140.784
|% -1,71
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9965
|6,9990
|% 0,50
|
|Euro
|8,4742
|8,4790
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6776
|9,7262
|% 0,24
|
|Frank
|7,8078
|7,8548
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8572
|1,8665
|% 0,33
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-22,13
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.673
|2.741
|-24,40
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-11,80
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,28
|