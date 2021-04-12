***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 14:56
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926671
BIST
15:281.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:288,1408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0138
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1350
15:289,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6988
15:28456,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,16
|Açılış
|: 456,15
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:26
|QUAGR
|19,91
|654.740
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|140.476.137
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|838.361
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.643.198
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|282.630.697
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.139.886
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,76
|965.288.726
|% -4,66
|
|EREGL
|16,39
|512.478.394
|% 0,49
|
|HALKB
|4,60
|472.113.393
|% 1,32
|
|GARAN
|6,63
|454.660.082
|% -0,15
|
|PETKM
|6,09
|442.791.227
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,07
|264.706.856
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,84
|220.598.085
|% -2,13
|
|HALKB
|4,60
|472.113.393
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|112.168.027
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|282.630.697
|% -9,92
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1454
|8,1525
|% -0,03
|
|Euro
|9,7101
|9,7195
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1806
|11,2367
|% 0,35
|
|Frank
|8,7902
|8,8432
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% -0,05
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-3,10
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.010
|3.086
|-1,26
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-0,61
|
|Çeyrek
|730
|747
|-0,31
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|0,80
|