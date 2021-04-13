***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:09
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927100
BIST
12:561.360
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,04
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:568,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:569,7050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0117
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:56452,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,46
|Açılış
|: 452,59
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:56
|MTRKS
|49,56
|5.627.241
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|918.815
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.765.500
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.805.063
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.594.218
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.848.142
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|25.285.983
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|354.162
|% -9,85
|
|EREGL
|16,77
|544.673.980
|% 2,26
|
|FENER
|33,88
|445.933.214
|% 8,24
|
|GARAN
|6,62
|367.627.497
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,30
|341.368.103
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,66
|307.098.961
|% -8,20
|
|TSKB
|1,28
|201.331.625
|% -4,48
|
|EKGYO
|1,77
|263.681.009
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|185.756.178
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,57
|199.969.498
|% 0,85
|
|GARAN
|6,62
|367.627.497
|% 0,00
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1502
|8,1533
|% 0,05
|
|Euro
|9,6956
|9,7050
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,1887
|11,2449
|% 0,20
|
|Frank
|8,7731
|8,8260
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,06
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,82
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|-4,00
|
|Tam
|2.986
|3.061
|-7,28
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-3,52
|
|Çeyrek
|724
|740
|-1,76
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|