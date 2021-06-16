***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 13:57
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942615
BIST
14:031.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
14:038,5512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0062
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
14:0310,3681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0142
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
14:03510,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,33
|Açılış
|: 510,13
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler14:03
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|PENTA
|34,64
|51.407.917
|% 8,25
|
|OYYAT
|25,28
|93.112.798
|% 7,94
|
|BERA
|20,90
|27.246.745
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.068.128
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|YESIL
|2,36
|262.467.071
|% -8,17
|
|BOBET
|5,77
|631.870.671
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,23
|256.451.238
|% 1,83
|
|TUREX
|10,00
|94.570.880
|% -2,06
|
|OYYAT
|25,28
|93.112.798
|% 7,94
|
|PGSUS
|78,40
|77.270.355
|% -0,51
|
|BOBET
|5,77
|631.870.671
|% -4,31
|
|IHLGM
|1,22
|40.471.189
|% -2,40
|
|ODAS
|2,05
|31.471.358
|% -0,49
|
|GWIND
|3,87
|53.646.248
|% 2,93
|
|TUREX
|10,00
|94.570.880
|% -2,06
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5488
|8,5512
|% -0,07
|
|Euro
|10,3635
|10,3681
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,0364
|12,0968
|% 0,16
|
|Frank
|9,4700
|9,5271
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2735
|2,2849
|% -0,07
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-3,82
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.363
|3.448
|-11,91
|
|Yarım
|1.625
|1.668
|-5,77
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,88
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|0,26
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:16EMNIS
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 581 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 96 artarak (% 0.06 ) 1, 553
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YESIL
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
14:15XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 6, 213.00 milyon TL de