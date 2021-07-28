***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 10:00
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952184
BIST
12:461.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
12:468,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:4610,1199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
12:46495,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 495,03
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KATMR
|3,19
|49.670.646
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.151.307
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.733.620
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|75.506.988
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|40.129.074
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|72.224.707
|% -9,91
|
|MZHLD
|37,30
|321.236
|% -4,46
|
|AVHOL
|5,55
|10.519.578
|% -3,81
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|METUR
|6,97
|78.907.393
|% -3,60
|
|GARAN
|8,23
|288.942.414
|% 0,37
|
|THYAO
|12,52
|256.958.140
|% -0,24
|
|KRDMD
|7,52
|247.853.952
|% 0,40
|
|EREGL
|18,59
|228.354.293
|% 0,60
|
|PETKM
|5,56
|216.314.135
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,29
|160.535.898
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,55
|102.821.799
|% 0,00
|
|PETKM
|5,56
|216.314.135
|% -0,36
|
|KARSN
|4,00
|152.504.837
|% 1,27
|
|GARAN
|8,23
|288.942.414
|% 0,37
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5563
|8,5588
|% 0,00
|
|Euro
|10,1153
|10,1199
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,8465
|11,9059
|% 0,02
|
|Frank
|9,3258
|9,3819
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2750
|2,2864
|% -0,01
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,79
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.269
|3.352
|-6,63
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-3,20
|
|Çeyrek
|793
|811
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,09
|74,09
|0,57
|