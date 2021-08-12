***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 10:09
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957507
BIST
10:551.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,38
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.427
En Düşük
1.420
10:558,5821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5658
10:5510,0977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0406
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:55485,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,66
|Açılış
|: 485,08
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler10:55
|MARKA
|5,56
|2.750.921
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.420.824
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|MIPAZ
|4,60
|29.728.382
|% 9,26
|
|DOBUR
|19,43
|1.786.607
|% 8,97
|
|IDGYO
|3,30
|26.475.367
|% -9,09
|
|EDATA
|14,73
|6.002.980
|% -6,48
|
|EDIP
|3,91
|15.832.385
|% -4,87
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|FORMT
|1,24
|3.486.225
|% -4,62
|
|TUPRS
|98,95
|494.201.625
|% 2,54
|
|GARAN
|9,08
|278.446.512
|% 1,45
|
|KRDMD
|7,97
|262.324.212
|% 1,14
|
|PETKM
|5,93
|247.687.436
|% 2,77
|
|EREGL
|19,41
|200.309.662
|% 1,78
|
|PETKM
|5,93
|247.687.436
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,46
|94.658.413
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,97
|262.324.212
|% 1,14
|
|GARAN
|9,08
|278.446.512
|% 1,45
|
|TSKB
|1,29
|27.754.708
|% 1,57
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5780
|8,5821
|% -0,50
|
|Euro
|10,0922
|10,0977
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,8726
|11,9322
|% -0,41
|
|Frank
|9,2783
|9,3342
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2820
|2,2934
|% -0,47
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|5,26
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,14
|