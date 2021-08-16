***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2021 16:23
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958291
BIST
16:571.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:578,4752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0419
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:579,9888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0636
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:57487,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 487,24
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:57
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|AGYO
|3,46
|89.036.069
|% 9,49
|
|BRYAT
|385,50
|133.413.737
|% 6,85
|
|DARDL
|2,73
|206.460.698
|% 6,64
|
|EMKEL
|2,91
|34.304.289
|% 5,43
|
|EDIP
|3,53
|18.118.445
|% -5,87
|
|FROTO
|176,60
|145.014.046
|% -2,59
|
|AKENR
|1,60
|5.011.266
|% -2,44
|
|DOBUR
|20,50
|1.919.140
|% -2,29
|
|BAKAB
|23,90
|4.485.920
|% -2,05
|
|GARAN
|9,43
|1.357.010.976
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,65
|645.311.831
|% 3,10
|
|SISE
|8,65
|427.480.322
|% -0,46
|
|ISCTR
|5,54
|412.542.343
|% 2,40
|
|KRDMD
|8,21
|404.768.042
|% -1,91
|
|YKBNK
|2,55
|541.979.825
|% 2,41
|
|GARAN
|9,43
|1.357.010.976
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,65
|645.311.831
|% 3,10
|
|DARDL
|2,73
|206.460.698
|% 6,64
|
|ISCTR
|5,54
|412.542.343
|% 2,40
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4730
|8,4752
|% -0,49
|
|Euro
|9,9840
|9,9888
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,7112
|11,7699
|% -0,54
|
|Frank
|9,2685
|9,3244
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2556
|2,2669
|% -0,39
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,90
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|-18,00
|
|Tam
|3.209
|3.290
|-11,32
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-5,47
|
|Çeyrek
|778
|796
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,54
|68,54
|-2,05
|