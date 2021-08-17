***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 15:51
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958629
BIST
17:561.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:568,4426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0113
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:569,8963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0723
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:56483,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,15
|Açılış
|: 484,16
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:56
|SELGD
|6,50
|29.722.822
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.154.495
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.637.963
|% 9,97
|
|VBTYZ
|26,48
|200.045.073
|% 9,97
|
|VANGD
|5,87
|24.573.484
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.308.218
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.144.134
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.591.631
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|DARDL
|2,43
|88.577.613
|% -8,30
|
|GARAN
|9,46
|1.934.581.214
|% 0,64
|
|KRDMD
|8,18
|840.042.728
|% -0,73
|
|PETKM
|6,07
|804.136.442
|% 0,83
|
|GENIL
|16,46
|716.785.871
|% 3,72
|
|TUPRS
|102,10
|587.682.122
|% 1,49
|
|GARAN
|9,46
|1.934.581.214
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,58
|369.571.927
|% 1,57
|
|PETKM
|6,07
|804.136.442
|% 0,83
|
|KRDMD
|8,18
|840.042.728
|% -0,73
|
|MRGYO
|1,09
|112.694.753
|% -0,91
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4364
|8,4426
|% -0,13
|
|Euro
|9,8890
|9,8963
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,5532
|11,6111
|% -0,98
|
|Frank
|9,1785
|9,2338
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2420
|2,2532
|% -0,25
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-4,58
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,89
|69,89
|0,38
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem