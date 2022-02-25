***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2022 11:10
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004379
BIST
13:241.910
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 58,74
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.922
En Düşük
1.866
13:2414,1042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0812
|Açılış
|: 14,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
13:2415,8082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0373
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
13:24864,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 8,86
|Açılış
|: 864,17
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KENT
|160,70
|304.199
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.446.965
|% 9,98
|
|OTTO
|34,64
|461.578
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.650.567
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,25
|30.712
|% 9,80
|
|KAPLM
|35,24
|790.504
|% -9,96
|
|AYES
|18,66
|1.109.472
|% -9,94
|
|KLGYO
|0,84
|94.421.331
|% -8,70
|
|ARMDA
|60,55
|2.479.338
|% -4,57
|
|ULUUN
|6,25
|29.269.875
|% -3,25
|
|THYAO
|26,20
|3.509.737.326
|% 3,64
|
|EREGL
|30,04
|1.326.308.021
|% 3,30
|
|GARAN
|11,34
|770.081.415
|% 3,00
|
|KRDMD
|10,97
|630.401.358
|% 3,98
|
|ASELS
|20,10
|599.166.205
|% 6,35
|
|EKGYO
|2,00
|343.994.610
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,61
|527.691.772
|% 2,27
|
|THYAO
|26,20
|3.509.737.326
|% 3,64
|
|HUNER
|2,70
|312.778.188
|% 1,50
|
|KLGYO
|0,84
|94.421.331
|% -8,70
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0912
|14,1042
|% 0,58
|
|Euro
|15,7708
|15,8082
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,7866
|18,8808
|% 0,40
|
|Frank
|15,1492
|15,2405
|% 0,39
|
|Riyal
|3,7437
|3,7625
|% 0,51
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|11,33
|
|Altın Gr.
|865
|865
|9,37
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.760
|5.906
|-300,47
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|-145,35
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|-72,67
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|0,14
|