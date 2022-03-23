***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2022 17:53
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012445
BIST
17:492.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,15
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
17:4914,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0318
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8590
En Düşük
14,7784
17:4916,3405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0186
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
17:49923,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,17
|Açılış
|: 923,46
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
924,69
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ENSRI
|16,94
|37.858.083
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.262.229
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.685.230
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,56
|40.686.676
|% 9,98
|
|KTSKR
|33,28
|138.147.284
|% 9,98
|
|PKENT
|258,20
|66.380.172
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,29
|1.214.831.415
|% -9,62
|
|AYCES
|66,80
|8.511.161
|% -7,80
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|268,50
|76.440.038
|% -6,74
|
|GARAN
|12,17
|3.782.550.851
|% 2,01
|
|THYAO
|28,26
|2.230.647.527
|% -0,91
|
|KRDMD
|15,28
|1.661.118.151
|% 0,13
|
|EREGL
|33,60
|1.389.866.344
|% -0,59
|
|HEKTS
|18,01
|1.336.025.071
|% 3,92
|
|DOHOL
|3,29
|1.214.831.415
|% -9,62
|
|GARAN
|12,17
|3.782.550.851
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,03
|774.504.587
|% -1,71
|
|ODAS
|1,62
|309.383.428
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,35
|398.039.763
|% 0,43
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8474
|14,8526
|% 0,20
|
|Euro
|16,3193
|16,3382
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,5391
|19,6371
|% -0,35
|
|Frank
|15,8366
|15,9320
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9472
|3,9670
|% 0,15
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|9,70
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,61
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,09
|
|B. Petrol
|121
|121
|5,49
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59TRGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 252, 246 adet işlem
-
17:58KONTR
Yüzde 4.20 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 588 adet işlem
-
17:57ACSEL
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 529 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 101 adet işlem
-
17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem