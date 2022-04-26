***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:44
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023971
BIST
17:402.414
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -68,12
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:4014,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0366
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:4015,7718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0619
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7610
17:40906,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,95
|Açılış
|: 906,97
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ACSEL
|43,12
|68.704.833
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.774.783
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.116.424
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.435.807
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,98
|43.725.340
|% -9,75
|
|TSPOR
|5,84
|269.252.493
|% -9,60
|
|KGYO
|4,69
|22.051.595
|% -8,58
|
|THYAO
|39,30
|6.675.044.770
|% -0,76
|
|KRDMD
|14,73
|2.997.478.536
|% -2,19
|
|GARAN
|14,97
|1.897.128.957
|% 0,00
|
|EREGL
|33,26
|1.888.389.612
|% -3,59
|
|SISE
|17,71
|1.876.917.347
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,63
|1.288.401.779
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,99
|1.714.551.724
|% -2,73
|
|ODAS
|2,40
|771.151.281
|% -3,23
|
|TSKB
|1,91
|388.642.932
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,73
|2.997.478.536
|% -2,19
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7992
|14,8031
|% 0,24
|
|Euro
|15,7687
|15,7811
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,6641
|18,7577
|% -0,59
|
|Frank
|15,3789
|15,4715
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9353
|3,9550
|% 0,18
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|8,02
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,62
|
Seans Raporu
17:38
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17:53PENGD
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 730, 667 adet işlem
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17:52PAMEL
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 108.30 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 863 adet işlem
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17:51KUTPO
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 379, 153 adet işlem
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17:50XU100
Endeks 2, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 37 altında . İşlem hacmi 44, 234.00 milyon TL de
-
17:50TUPRS
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 245.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 809, 258 adet işlem