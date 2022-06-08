***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 17:35
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035946
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,83
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.533
18:0517,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,3676
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
18:0518,4539
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,4806
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
18:051.023,01
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 25,19
|Açılış
|: 1.023,01
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.082.028
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.857.558
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.199.218
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.256.035
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|94.949.018
|% 7,50
|
|OYYAT
|76,50
|87.702.942
|% -10,00
|
|CASA
|108,00
|1.344.104
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.103
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.575.344
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.770.773.578
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.786.409.421
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.936.162.725
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.970.523.903
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.608.793.979
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.538.775.256
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.069.327.572
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.469.734
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.161.377.568
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|651.519.416
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.172.247.314
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1179
|17,1272
|% 2,23
|
|Euro
|18,4215
|18,4633
|% 2,73
|
|Sterlin
|21,4034
|21,5108
|% 1,78
|
|Frank
|17,4841
|17,5895
|% 1,91
|
|Riyal
|4,5465
|4,5693
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,43
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,28
|