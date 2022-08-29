***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 11:15
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058810
BIST
11:213.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -11,79
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.118
11:2118,1958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1989
En Düşük
18,1496
11:2118,0525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0448
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
11:211.007,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,69
|Açılış
|: 1.007,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler11:19
|HKTM
|23,56
|59.660.375
|% 9,99
|
|DYOBY
|18,64
|51.866.823
|% 9,97
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|35.301.032
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|5.948.973
|% 9,91
|
|PAMEL
|130,50
|3.536.563
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|2.479.264
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|1.916.573
|% -9,94
|
|AVOD
|2,37
|57.859.373
|% -8,14
|
|THYAO
|70,05
|2.615.209.227
|% 0,50
|
|PETKM
|13,56
|1.847.309.558
|% 3,51
|
|YKBNK
|6,81
|1.439.515.372
|% -2,71
|
|VAKBN
|6,42
|1.151.746.041
|% 6,12
|
|HALKB
|7,32
|1.119.000.600
|% 2,66
|
|YKBNK
|6,81
|1.439.515.372
|% -2,71
|
|VAKBN
|6,42
|1.151.746.041
|% 6,12
|
|EKGYO
|3,94
|667.203.342
|% -0,51
|
|HALKB
|7,32
|1.119.000.600
|% 2,66
|
|PETKM
|13,56
|1.847.309.558
|% 3,51
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1870
|18,1919
|% 0,15
|
|Euro
|18,0493
|18,0513
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,1486
|21,2547
|% -0,53
|
|Frank
|18,6646
|18,7770
|% -0,32
|
|Riyal
|4,8288
|4,8530
|% 0,17
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-16,65
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|-9,36
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.755
|6.811
|-120,00
|
|Yarım
|3.291
|3.330
|-59,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|-0,20
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,30
|