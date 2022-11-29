***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 11:55
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082871
BIST
14:564.921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,63
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:5618,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:5619,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0927
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:561.052,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.052,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:52
|AKSGY
|6,38
|154.841.832
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.377.682
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.965.831
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,75
|53.406.015
|% -7,67
|
|PRDGS
|16,15
|86.837.888
|% -7,18
|
|SEGYO
|3,33
|273.981.096
|% -5,40
|
|THYAO
|116,80
|7.464.690.064
|% 1,48
|
|SISE
|38,72
|5.611.473.583
|% -3,97
|
|KRDMD
|14,81
|3.241.339.227
|% 3,49
|
|YKBNK
|11,94
|3.087.175.234
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,22
|2.995.750.816
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,22
|2.995.750.816
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,74
|782.317.239
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,94
|3.087.175.234
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,81
|3.241.339.227
|% 3,49
|
|ISCTR
|10,29
|2.211.427.223
|% -0,39
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6333
|18,6397
|% 0,07
|
|Euro
|19,3475
|19,3558
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,3394
|22,4514
|% 0,68
|
|Frank
|19,5460
|19,6638
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,01
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,87
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|9,03
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.103
|9,00
|
|Tam
|7.025
|7.084
|48,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|23,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|2,19
|
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