***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 16:45
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082928
BIST
18:054.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 39,25
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.988
En Düşük
4.817
18:0518,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
18:0519,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0558
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2409
18:051.049,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.049,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|6,38
|187.501.896
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.608.132
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.698.279
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,62
|110.400.516
|% 10,00
|
|SODSN
|35,22
|1.928.243
|% 9,99
|
|PRDGS
|15,66
|111.060.106
|% -10,00
|
|ISATR
|325.800,00
|325.800
|% -10,00
|
|EDIP
|8,34
|109.388.749
|% -9,94
|
|SEGYO
|3,17
|356.161.449
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,63
|74.128.202
|% -8,81
|
|THYAO
|120,50
|12.505.041.823
|% 4,69
|
|SISE
|38,78
|7.768.701.925
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,71
|1.046.833.261
|% -0,73
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,29
|3.273.771.550
|% -0,39
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6376
|% 0,06
|
|Euro
|19,2952
|19,3079
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,2776
|22,3893
|% 0,41
|
|Frank
|19,5193
|19,6369
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9443
|4,9691
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|11,76
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|6,72
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.099
|5,00
|
|Tam
|7.008
|7.075
|39,00
|
|Yarım
|3.399
|3.459
|19,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.729
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|0,19
|
|B. Petrol
|83,76
|83,76
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SUNTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 58.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 062 adet işlem
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17:58ENSRI
Yüzde 7.73 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 137 adet işlem
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17:57CRFSA
Yüzde 7.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 649 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 101, 483.00 milyon TL de
-
17:56LKMNH
Yüzde 8.01 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 276 adet işlem