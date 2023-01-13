***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 14:08
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101951
BIST
14:005.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 52,31
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:0018,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 19,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:0020,3516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0409
|Açılış
|: 20,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3410
14:001.151,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.151,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:00
|ONCSM
|37,40
|5.671.710
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|935.774
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|15.901.443
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|20.875.580
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|8.836.167
|% 9,96
|
|ULUFA
|6,50
|9.834.088
|% -8,19
|
|ALFAS
|237,80
|194.292.023
|% -4,88
|
|TERA
|23,40
|14.914.522
|% -4,88
|
|MAKIM
|24,40
|23.499.807
|% -3,17
|
|LIDER
|84,00
|5.135.850
|% -2,38
|
|SDTTR
|68,50
|497.612.118
|% 9,95
|
|GESAN
|195,50
|305.714.329
|% 5,62
|
|ALFAS
|237,80
|194.292.023
|% -4,88
|
|AHGAZ
|91,05
|152.138.251
|% -1,83
|
|KZBGY
|26,96
|143.058.581
|% -0,81
|
|PRDGS
|7,25
|91.790.730
|% 2,55
|
|HUNER
|9,96
|88.381.957
|% 6,30
|
|CONSE
|8,36
|71.946.880
|% 6,23
|
|SEGYO
|2,26
|18.745.411
|% 3,20
|
|GMTAS
|7,39
|61.113.335
|% 3,79
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7804
|18,7946
|% 0,06
|
|Euro
|20,3433
|20,3496
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,9117
|23,0266
|% 0,18
|
|Frank
|20,1857
|20,3073
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|8,07
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.150
|3,99
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.814
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.808
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,86
|