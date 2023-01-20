***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 14:56
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103437
BIST
16:175.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 50,51
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
16:1718,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 19,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:1720,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0144
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:171.165,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.165,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:15
|SDTTR
|110,20
|332.624.747
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.786.904
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|3.828.548
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|26.610.313
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.691.464
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,77
|640.950.804
|% -6,18
|
|SANEL
|18,77
|14.545.654
|% -5,63
|
|ELITE
|41,90
|106.803.374
|% -4,60
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|153,00
|6.713.639.946
|% -1,03
|
|EREGL
|40,92
|5.492.856.004
|% 1,39
|
|PETKM
|18,59
|4.088.715.372
|% 2,99
|
|AKBNK
|18,41
|3.918.399.274
|% 4,66
|
|KOZAL
|594,50
|3.821.308.759
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,04
|3.613.449.286
|% 3,51
|
|EKGYO
|8,64
|3.108.362.747
|% 2,49
|
|SKBNK
|2,96
|763.838.999
|% 3,86
|
|PETKM
|18,59
|4.088.715.372
|% 2,99
|
|AKBNK
|18,41
|3.918.399.274
|% 4,66
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8016
|18,8068
|% 0,10
|
|Euro
|20,3493
|20,3589
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,1711
|23,2873
|% -0,16
|
|Frank
|20,3541
|20,4767
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9909
|5,0159
|% 0,07
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,96
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|7.863
|7.982
|57,00
|
|Tam
|7.905
|7.957
|-31,00
|
|Yarım
|3.852
|3.894
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,51
|0,08
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|0,53
|
Seans Raporu
16:15
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16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TCELL, AKBNK
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16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 87 artarak (% 0.97 ) 4, 885
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16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHGZT, BNTAS, SDTTR, ONCSM, SOKE, PKART, IDGYO
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16:30
ISCTR, TSKB, LIDER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:30
ELITE, UMPAS, ZOREN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında