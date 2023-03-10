***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2023 17:26
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122780
BIST
17:455.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -51,01
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
17:4518,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:4520,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1847
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,2552
En Düşük
19,8223
17:451.132,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 17,11
|Açılış
|: 1.132,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.133,35
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:45
|UFUK
|65,45
|7.002.143
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|307.509.357
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.953.299
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.727.366
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|439.020.374
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|433.596.093
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,80
|101.407.401
|% -9,34
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,92
|6.614.724.168
|% -4,79
|
|ISCTR
|14,48
|6.537.105.697
|% 1,97
|
|ASTOR
|51,90
|4.982.833.264
|% 5,92
|
|YKBNK
|11,75
|4.255.616.296
|% 0,17
|
|OYAKC
|44,60
|3.939.981.435
|% -4,86
|
|ISCTR
|14,48
|6.537.105.697
|% 1,97
|
|YKBNK
|11,75
|4.255.616.296
|% 0,17
|
|ADESE
|1,66
|381.759.513
|% 5,06
|
|EREGL
|40,92
|6.614.724.168
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,12
|1.271.294.710
|% -1,46
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9600
|18,9636
|% 0,06
|
|Euro
|20,2461
|20,2552
|% 0,92
|
|Sterlin
|22,8243
|22,9388
|% 1,30
|
|Frank
|20,5652
|20,6890
|% 1,73
|
|Riyal
|5,0354
|5,0607
|% 0,03
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|28,63
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|16,24
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.662
|7.731
|101,00
|
|Yarım
|3.743
|3.783
|49,00
|
|Çeyrek
|1.872
|1.892
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,34
|
|B. Petrol
|81,79
|81,79
|0,20
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
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17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem