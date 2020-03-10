***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.03.2020 16:33
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihli toplantısında,
2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporların Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda "MGI Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826246
BIST
16:28103.952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 428,23
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:286,1373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,1340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:286,9800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0498
|Açılış
|: 6,9690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:28327,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -4,31
|Açılış
|: 327,50
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,91
|7.204.420
|% 12,79
|
|DOKTA
|25,00
|18.659.964
|% 12,61
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|HATEK
|8,59
|21.927.038
|% 9,43
|
|OYAYO
|5,62
|877.479
|% -14,98
|
|MAALT
|66,30
|6.408.708
|% -9,80
|
|TDGYO
|1,76
|4.783.538
|% -9,74
|
|TGSAS
|4,19
|3.459.404
|% -8,91
|
|IHEVA
|3,55
|21.705.535
|% -8,03
|
|THYAO
|10,50
|887.016.061
|% 1,16
|
|ASELS
|27,46
|823.580.475
|% -1,08
|
|GARAN
|9,54
|539.936.221
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,37
|364.057.912
|% 3,49
|
|ODAS
|1,85
|222.329.406
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,37
|364.057.912
|% 3,49
|
|IHLGM
|1,25
|189.086.087
|% -0,79
|
|ODAS
|1,85
|222.329.406
|% -1,07
|
|KARSN
|1,64
|148.526.824
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,35
|116.251.880
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9646
|8,0046
|% -0,88
|
|Frank
|6,5592
|6,5987
|% -0,79
|
|Riyal
|1,6289
|1,6371
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-20,43
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|2.174
|2.207
|-7,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-6,01
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-2,91
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,19
|37,19
|2,83
|