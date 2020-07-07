***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.07.2020 14:18
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.06.2020
Tescil Tarihi
02.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.07.2020 - 10113
Açıklamalar
2019 yılı olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin tescline ilişkin ilan 07.07.2020 tarih ve 10113 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855880
BIST
14:05118.654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 168,82
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:056,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,8810
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|Önceki Kapanış
|: 6,8790
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6,8683
En Düşük
6,8524
14:057,7548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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7,7844
En Düşük
7,7340
14:05392,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,50
|Açılış
|: 392,24
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.042.825
|% 9,98
|
|ADEL
|17,88
|40.981.218
|% 9,90
|
|KLGYO
|5,01
|126.949.362
|% 9,87
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.607
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,69
|481.844.493
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|232.819.863
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|67.633.945
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.224.986
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.332.436.155
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.302.645.764
|% 3,17
|
|GARAN
|8,34
|1.021.720.202
|% -0,36
|
|TKFEN
|17,84
|816.867.429
|% 0,17
|
|TUPRS
|88,45
|663.064.638
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,19
|2.332.436.155
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.302.645.764
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,91
|575.140.806
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,78
|427.510.196
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,33
|487.704.208
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5533
|8,5962
|% 0,10
|
|Frank
|7,2432
|7,2869
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,04
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,60
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,90
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
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|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,51
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