***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıMGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.06.2020Tescil Tarihi02.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.07.2020 - 10113Açıklamalar2019 yılı olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin tescline ilişkin ilan 07.07.2020 tarih ve 10113 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855880BIST