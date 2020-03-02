***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
02.03.2020 17:40
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme
Rapor Tarihi
Şubat.2020
Açıklamalar
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen değerleme raporlarına göre, Şirketimizin İstanbul-Mahmutbey'de bulunan "212 İstanbul Alışveriş Merkezi" değeri: 751.500.000 TL, yine aynı bölgede bulunan arsa hissesinin değeri ise 175.000 TL, Kırklareli-Lüleburgaz-Büyükkarıştıran adresinde bulunan tesis ve arsalarının değeri: 60.200.000 TL, Kırklareli-Lüleburgaz-Durak Mahallesinde bulunan arsalarının %50 hisse değeri ise: 4.705.000 TL olarak tespit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823354
BIST
17:57107.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 1.433,20
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:576,2297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:576,9440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0619
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:57320,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 3,86
|Açılış
|: 320,22
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.737.382
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|85.342.637
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|41.100.608
|% 19,87
|
|KARSN
|2,00
|599.643.257
|% 19,76
|
|BRYAT
|73,15
|11.109.046
|% 18,75
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,00
|18.281.127
|% -3,45
|
|ECZYT
|11,65
|10.114.574
|% -2,92
|
|VERUS
|19,31
|6.046.161
|% -2,47
|
|THYAO
|11,86
|1.193.128.496
|% 0,94
|
|ASELS
|28,28
|630.137.263
|% 2,84
|
|KARSN
|2,00
|599.643.257
|% 19,76
|
|GARAN
|9,59
|469.172.970
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,40
|359.259.576
|% 4,80
|
|KARSN
|2,00
|599.643.257
|% 19,76
|
|YKBNK
|2,40
|359.259.576
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|247.577.421
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|158.051.417
|% 2,88
|
|ADESE
|1,52
|164.604.888
|% 10,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9428
|7,9826
|% -0,29
|
|Frank
|6,4941
|6,5332
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6555
|1,6638
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,19
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|50,53
|50,53
|0,86
|