***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul DeğerlemeRapor TarihiŞubat.2020AçıklamalarLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen değerleme raporlarına göre, Şirketimizin İstanbul-Mahmutbey'de bulunan "212 İstanbul Alışveriş Merkezi" değeri: 751.500.000 TL, yine aynı bölgede bulunan arsa hissesinin değeri ise 175.000 TL, Kırklareli-Lüleburgaz-Büyükkarıştıran adresinde bulunan tesis ve arsalarının değeri: 60.200.000 TL, Kırklareli-Lüleburgaz-Durak Mahallesinde bulunan arsalarının %50 hisse değeri ise: 4.705.000 TL olarak tespit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823354BIST