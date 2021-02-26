***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
26.02.2021 18:49
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme
Rapor Tarihi
Şubat.2021
Açıklamalar
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen değerleme raporlarına göre, Şirketimizin İstanbul-Mahmutbey'de bulunan "212 İstanbul Alışveriş Merkezi" değeri: 705.500.000 TL, yine aynı bölgede bulunan arsa hissesinin değeri ise 181.000 TL, Kırklareli-Lüleburgaz-Büyükkarıştıran adresinde bulunan tesis ve arsalarının değeri: 66.180.000 TL, Kırklareli-Lüleburgaz-Durak Mahallesinde bulunan arsalarının %50 hisse değeri ise: 5.925.000 TL olarak tespit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913498
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0691
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0192
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05412,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -5,65
|Açılış
|: 412,89
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
409,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4175
|7,4189
|% 0,90
|
|Euro
|8,9570
|8,9760
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,3239
|10,3757
|% 0,54
|
|Frank
|8,1305
|8,1795
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9740
|1,9839
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-39,33
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,16
|
|B. Petrol
|64,47
|64,47
|-1,65
|