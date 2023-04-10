***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve Esas Sözleşme'nin 7.ve 8'inci maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.04.2023 tarihinde onay alınmıştır. Kurul'dan alınan onay yazısı ekte olup, bugün itibarıyla şirketimize yazılı olarak bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135302BIST