***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
06.03.2020 18:23
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825103
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
18:056,0904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0232
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
18:056,8899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
18:05324,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -4,99
|Açılış
|: 324,01
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|MMCAS
|0,97
|58.093
|% 8,99
|
|UZERB
|2,09
|9.675
|% 5,56
|
|NATEN
|19,50
|137.705.350
|% 4,61
|
|OZBAL
|2,15
|27.145.575
|% 4,37
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|CRFSA
|6,72
|21.013.255
|% -7,05
|
|DAGI
|2,64
|1.865.352
|% -6,71
|
|MERIT
|18,43
|26.282
|% -6,30
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KOZAL
|75,00
|224.047.198
|% 1,83
|
|PGSUS
|48,08
|222.279.518
|% -3,84
|
|NATEN
|19,50
|137.705.350
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,30
|91.802.185
|% -2,99
|
|CEMAS
|1,20
|68.305.231
|% -1,64
|
|ADESE
|1,52
|74.991.645
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9192
|7,9589
|% 0,23
|
|Frank
|6,4837
|6,5228
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6186
|1,6267
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-10,26
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,97
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,16
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,49
|46,49
|-3,50
|