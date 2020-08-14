***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
14.08.2020 18:25
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 Dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869146
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3857
En Düşük
7,3269
18:058,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0629
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7410
En Düşük
8,6435
18:05462,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 462,12
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.871.400
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.187
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.409.510
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.528
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.816.683
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.926.498
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.538.074
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.238.643.472
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.871.400
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.055.069
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|682.263.007
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|665.886.099
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.238.643.472
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|280.673.249
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|187.742.606
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|500.242.016
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|320.774.284
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3784
|7,3830
|% 0,57
|
|Euro
|8,7266
|8,7410
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,6480
|9,6964
|% 0,90
|
|Frank
|8,0875
|8,1362
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9626
|1,9725
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-6,63
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,07
|