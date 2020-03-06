***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 71.004.183 66.620.697Satışların Maliyeti28 -31.209.380 -25.614.417TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.794.803 41.006.280BRÜT KAR (ZARAR)39.794.803 41.006.280Genel Yönetim Giderleri29 -5.218.798 -4.962.247Pazarlama Giderleri29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 82.422.330 132.710.521Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.562.294 -3.893.971ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)113.436.041 164.860.583Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 4.762 1.342Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)113.440.803 164.861.925Finansman Gelirleri33 252.149 16.475.389Finansman Giderleri33 -72.645.646 -151.938.617SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.047.306 29.398.697Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -12.134.365 -13.149.913Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -642.460Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.134.365 -12.507.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.912.941 16.248.784DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)28.912.941 16.248.784Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar133 64Ana Ortaklık Payları28.912.808 16.248.720Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00445000 0,00250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.540.497 35.341.530Dönem Karı (Zararı)28.912.941 16.248.784Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28.912.941 16.248.784Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.353.179 20.596.605Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 429.894 356.601Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.212.390 1.805.500Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.215.152 1.806.842Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.762 -1.342Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler401.505 362.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 259.481 153.722Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 19.255 99.438Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 122.769 109.574Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.961.743 25.068.936Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -55.467 -311.516Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 28.019.462 25.293.850Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -2.252 86.602Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 44.566.945 111.538.300Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-80.351.663 -131.685.379Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -80.351.663 -131.685.379Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 12.134.365 13.149.913Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -2.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-629.625 -538.315Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.315.315 -4.313.008İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 5.698 -5.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -2.321.013 -4.307.706Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -10.791 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -90.764 -2.794Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 1.102.628 80.104Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 568.543 1.223.219İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 58.764 39.294İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 509.779 1.183.925Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 22.732 10.839Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 451.342 252.887İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 451.342 252.887Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 1.312.109 2.166.272İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.670.109 44.166Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.636.495 36.307.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -35.731 -11.730Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -60.267 -953.814YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.930.271 -378.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 2.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -213.934 -107.468Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.718.337 -270.621FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.915.642 -35.439.225Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 120Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -8.413.055 -10.913.050Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -8.406.755 -10.913.050Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -6.300 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -100.006 0Ödenen Faiz33 -27.458.048 -24.843.773Alınan Faiz33 55.467 317.478YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.305.416 -475.784NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.305.416 -475.784DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.068.281 11.544.065DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.762.865 11.068.281Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.762.865 11.068.281Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 9.074.548 8.972.133İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 1.477 7.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 9.073.071 8.964.958Diğer Alacaklar11 176.067 165.276İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 176.067 165.276Stoklar13 583.470 492.706Peşin Ödenmiş Giderler26 475.285 1.029.100Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 28.634 29.034Diğer Dönen Varlıklar26 1.735.754 65.645ARA TOPLAM20.836.623 21.822.175TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.836.623 21.822.175DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 816.580.000 734.510.000Maddi Duran Varlıklar18 770.497 913.065Kullanım Hakkı Varlıkları18 261.728 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar73.116 9.630Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 73.116 9.630Peşin Ödenmiş Giderler26 35.642 584.455Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR817.720.983 736.017.150TOPLAM VARLIKLAR838.557.606 757.839.325KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 36.795.422 43.296.634Ticari Borçlar10 3.029.829 2.461.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 138.650 79.886İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.891.179 2.381.400Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 185.895 163.163Diğer Borçlar11 750.457 748.176İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 687 687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 749.770 747.489Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 2.702.900 1.474.291Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 60.667Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.055.883 913.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.055.883 913.859Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM44.520.386 49.118.076TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.520.386 49.118.076UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 438.212.956 394.700.602Diğer Borçlar11 1.079.093 630.032İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.079.093 630.032Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.358.500 1.275.000Uzun Vadeli Karşılıklar722.711 542.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 722.711 542.990Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 78.153.241 66.010.070TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER519.526.501 463.158.694TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER564.046.887 512.276.770ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 274.509.450 245.561.419Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.301.980 45.301.980Paylara İlişkin Primler (İskontolar)104.038 104.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-94.130 -129.353Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.130 -129.353Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.067.777 2.067.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları133.216.977 116.968.257Net Dönem Karı veya Zararı28.912.808 16.248.720Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.269 1.136TOPLAM ÖZKAYNAKLAR274.510.719 245.562.555TOPLAM KAYNAKLAR838.557.606 757.839.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -11.976.967 0 229.511.653 952 229.512.605Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.520 0 0 -100.520 0 -100.520Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.520 0 0 -100.520 0 -100.520Düzeltmelerden Sonraki Tutar65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.945.224 -11.976.967 0 229.411.133 952 229.412.085Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.976.967 11.976.967 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.434 0 -98.434 0 0 0 0 0 -98.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 0 16.150.286 64 16.150.350Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 0 16.248.720 64 16.248.784Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.434 0 -98.434 0 0 0 0 0 -98.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.434 0 -98.434Sermaye Arttırımı27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 -16.248.720 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.223 0 35.223 0 0 0 0 0 35.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 0 28.948.031 133 28.948.164Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 0 28.912.808 133 28.912.941Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.223 0 35.223 0 0 0 0 0 35.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.223 0 35.223Sermaye Arttırımı27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28.912.941 16.248.784DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.223 -98.434Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 44.029 -123.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.806 24.609Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 -8.806 24.609Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.223 -98.434TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.948.164 16.150.350Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar133 64Ana Ortaklık Payları28.948.031 16.150.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825102BIST