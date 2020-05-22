***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 18.086.773 16.921.001Satışların Maliyeti28 -7.930.276 -7.553.999TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.156.497 9.367.002BRÜT KAR (ZARAR)10.156.497 9.367.002Genel Yönetim Giderleri29 -1.327.128 -1.233.643Pazarlama Giderleri29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 454.094 651.644Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.845.365 -502.354ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.438.098 8.282.649Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 688 2.681Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.438.786 8.285.330Finansman Gelirleri33 377.926 573.930Finansman Giderleri33 -47.572.316 -27.964.125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-40.755.604 -19.104.865Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 5.936.056 2.392.431Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -22.074Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.936.056 2.414.505SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-34.819.548 -16.712.434DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-34.819.548 -16.712.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-209 -102Ana Ortaklık Payları-34.819.339 -16.712.332Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00536000 -0,00257000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.421.188 10.320.328Dönem Karı (Zararı)-34.819.548 -16.712.434Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-34.819.548 -16.712.434Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.249.277 25.772.287Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 101.792 70.848Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.448.818 92.025Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.449.506 92.706Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-688 -681Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler116.445 100.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 86.121 54.119Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 10.962 23.334Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 19.362 22.868Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.471.618 6.905.349Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 0 -33.478Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 7.505.172 6.946.603Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -33.554 -7.776Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 40.046.660 20.998.175Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -5.936.056 -2.392.431Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 0 -2.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.948.636 1.297.130Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.630.603 168.776İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 -6.802 -3.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -2.623.801 172.110Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -28.634 -29.033Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 0 239Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -2.451.641 -2.126.502Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 572.897 1.258.738İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -34.220 9.204İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 607.117 1.249.534Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 26.154 36.422Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.261.616 1.909.427İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 3.261.616 1.909.427Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -486.462 113.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-211.963 -34.444Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.481.093 10.356.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -88.539 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 28.634 -36.655YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.489 -246.155Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 0 2.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -37.489 -46.225Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 -201.930FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.620.851 -11.488.170Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.332.600 -4.654.275İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -31.353 0Ödenen Faiz33 -7.256.898 -6.867.373Alınan Faiz33 0 33.478YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.237.152 -1.413.997NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.237.152 -1.413.997DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.762.865 11.068.281DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.525.713 9.654.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 7.525.713 8.762.865Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 9.289.199 9.074.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 8.279 1.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 9.280.920 9.073.071Diğer Alacaklar11 204.701 176.067İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 204.701 176.067Stoklar13 583.470 583.470Peşin Ödenmiş Giderler26 2.955.713 475.285Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 28.634Diğer Dönen Varlıklar26 1.947.717 1.735.754ARA TOPLAM22.506.513 20.836.623TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.506.513 20.836.623DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 816.580.000 816.580.000Maddi Duran Varlıklar18 750.036 770.497Kullanım Hakkı Varlıkları18 226.269 261.728Maddi Olmayan Duran Varlıklar65.421 73.116Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 65.421 73.116Peşin Ödenmiş Giderler26 6.855 35.642Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR817.628.581 817.720.983TOPLAM VARLIKLAR840.135.094 838.557.606KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 41.827.204 36.795.422Ticari Borçlar10 3.602.726 3.029.829İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 104.430 138.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 3.498.296 2.891.179Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 212.049 185.895Diğer Borçlar11 3.755.347 750.457İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 687 687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.754.660 749.770Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 2.224.188 2.702.900Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.086.207 1.055.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.086.207 1.055.883Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM52.707.721 44.520.386TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.707.721 44.520.386UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 472.112.155 438.212.956Diğer Borçlar11 1.335.819 1.079.093İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.335.819 1.079.093Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.350.750 1.358.500Uzun Vadeli Karşılıklar795.465 722.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 795.465 722.711Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 72.202.151 78.153.241TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER547.796.340 519.526.501TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER600.504.061 564.046.887ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 239.629.973 274.509.450Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.301.980 45.301.980Paylara İlişkin Primler (İskontolar)104.038 104.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-154.268 -94.130Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154.268 -94.130Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.067.777 2.067.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları162.129.785 133.216.977Net Dönem Karı veya Zararı-34.819.339 28.912.808Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.060 1.269TOPLAM ÖZKAYNAKLAR239.631.033 274.510.719TOPLAM KAYNAKLAR840.135.094 838.557.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 -16.248.720 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.868 0 12.868 0 0 0 0 0 12.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.712.332 0 -16.699.464 -102 -16.699.566Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.712.332 0 -16.712.332 -102 -16.712.434Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.868 0 12.868 0 0 0 0 0 12.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.868 0 12.868Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -116.485 0 -116.485 0 0 0 0 0 -116.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 -16.712.332 0 228.861.955 1.034 228.862.989Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138 0 0 0 0 0 -60.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.819.339 0 -34.879.477 -209 -34.879.686Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.819.339 0 -34.819.339 -209 -34.819.548Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138 0 0 0 0 0 -60.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -154.268 0 -154.268 0 0 0 0 0 -154.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -34.819.339 0 239.629.973 1.060 239.631.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-34.819.548 -16.712.434DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-60.138 12.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -75.172 16.086Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.034 -3.218Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 15.034 -3.218Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-60.138 12.868TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.879.686 -16.699.566Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-209 -102Ana Ortaklık Payları-34.879.477 -16.699.464http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846652BIST