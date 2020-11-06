***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:23
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 42.661.836 52.808.289 16.151.660 18.479.243
Satışların Maliyeti
28 -21.523.590 -23.484.921 -8.495.511 -8.438.671
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.138.246 29.323.368 7.656.149 10.040.572
BRÜT KAR (ZARAR)
21.138.246 29.323.368 7.656.149 10.040.572
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.065.356 -3.929.047 -1.448.835 -1.282.237
Pazarlama Giderleri
29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.219.625 1.658.531 635.287 451.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.750.774 -2.228.730 -124.039 -764.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.541.741 24.824.122 6.718.562 8.445.467
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.072 4.066 696 696
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.543.813 24.828.188 6.719.258 8.446.163
Finansman Gelirleri
33 1.801.150 97.211 1.014.707 -217.886
Finansman Giderleri
33 -204.299.441 -32.263.718 -112.893.330 19.156.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-187.954.478 -7.338.319 -105.159.365 27.384.559
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 24.610.305 -269.331 14.068.056 -4.558.231
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.610.305 -269.331 14.068.056 -4.558.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-163.344.173 -7.607.650 -91.091.309 22.826.328
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-163.344.173 -7.607.650 -91.091.309 22.826.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-985 -49 -550 136
Ana Ortaklık Payları
-163.343.188 -7.607.601 -91.090.759 22.826.192
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,02513000 -0,00117000 -0,01401000 0,00351000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.547.409 26.222.744
Dönem Karı (Zararı)
-163.344.173 21.060 19.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -198.062 1.138.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 210.428 174.353
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.036.951 1.048.871
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.036.951 1.048.871
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -1.744.610 596.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-503.071 -1.394.233
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.613.487 26.296.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -88.539 -13.585
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 22.461 -60.267
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-78.343 -2.016.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 2.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -78.343 -185.922
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -1.832.305
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.688.182 -27.837.089
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.332.600 -7.167.755
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.332.600 -7.161.455
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 -6.300
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -103.322 -70.891
Ödenen Faiz
33 -7.293.419 -20.653.910
Alınan Faiz
33 41.159 55.467
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.780.884 -3.630.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.780.884 -3.630.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.762.865 11.068.281
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.543.749 7.437.709
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.543.749 8.762.865
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 10.649.833 9.074.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 17.712 1.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.632.121 9.073.071
Diğer Alacaklar
11 202.901 176.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 202.901 176.067
Stoklar
13 357.286 583.470
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.133.847 475.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 6.173 28.634
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.238.825 1.735.754
ARA TOPLAM
29.132.614 20.836.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.132.614 20.836.623
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 816.580.000 816.580.000
Maddi Duran Varlıklar
18 684.753 770.497
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 153.420 261.728
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.948 73.116
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 49.948 73.116
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 35.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
817.468.121 817.720.983
TOPLAM VARLIKLAR
846.600.735 838.557.606
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 85.466.788 36.795.422
Ticari Borçlar
10 2.852.827 3.029.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 159.710 138.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.693.117 2.891.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 396.323 185.895
Diğer Borçlar
11 2.339.301 750.457
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.338.614 749.770
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 2.231.539 2.702.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.141.798 1.055.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.141.798 1.055.883
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
94.428.576 44.520.386
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.428.576 44.520.386
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 585.010.048 438.212.956
Diğer Borçlar
11 1.527.200 1.079.093
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.527.200 1.079.093
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 85.251 1.358.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
901.715 722.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 901.715 722.711
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 53.530.628 78.153.241
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
641.054.842 519.526.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
735.483.418 564.046.887
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 111.117.033 274.509.450
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-143.359 -94.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-143.359 -94.130
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
162.129.785 133.216.977
Net Dönem Karı veya Zararı
-163.343.188 28.912.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 284 1.269
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
111.117.317 274.510.719
TOPLAM KAYNAKLAR
846.600.735 838.557.606
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 -16.248.720 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308 0 0 0 0 0 22.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.607.601 0 -7.585.293 -49 -7.585.342
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.607.601 0 -7.607.601 -49 -7.607.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308 0 0 0 0 0 22.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -107.045 0 -107.045 0 0 0 0 0 -107.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 -7.607.601 0 237.976.126 1.087 237.977.213
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 0 -49.229 0 0 0 0 0 -49.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -163.343.188 0 -163.392.417 -985 -163.393.402
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -163.343.188 0 -163.343.188 -985 -163.344.173
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 0 -49.229 0 0 0 0 0 -49.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 -49.229
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -143.359 0 -143.359 0 0 0 0 0 -143.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -163.343.188 0 111.117.033 284 111.117.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-163.344.173 -7.607.650 -91.091.309 22.826.328
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.229 22.308 15.895 15.195
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -61.537 27.885 19.868 18.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.308 -5.577 -3.973 -3.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 12.308 -5.577 -3.973 -3.799
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.229 22.308 15.895 15.195
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-163.393.402 -7.585.342 -91.075.414 22.841.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-985 -49 -550 136
Ana Ortaklık Payları
-163.392.417 -7.585.293 -91.074.864 22.841.387
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886825
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