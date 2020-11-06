***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 42.661.836 52.808.289 16.151.660 18.479.243Satışların Maliyeti28 -21.523.590 -23.484.921 -8.495.511 -8.438.671TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.138.246 29.323.368 7.656.149 10.040.572BRÜT KAR (ZARAR)21.138.246 29.323.368 7.656.149 10.040.572Genel Yönetim Giderleri29 -4.065.356 -3.929.047 -1.448.835 -1.282.237Pazarlama Giderleri29 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.219.625 1.658.531 635.287 451.595Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.750.774 -2.228.730 -124.039 -764.463ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.541.741 24.824.122 6.718.562 8.445.467Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 2.072 4.066 696 696Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.543.813 24.828.188 6.719.258 8.446.163Finansman Gelirleri33 1.801.150 97.211 1.014.707 -217.886Finansman Giderleri33 -204.299.441 -32.263.718 -112.893.330 19.156.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-187.954.478 -7.338.319 -105.159.365 27.384.559Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 24.610.305 -269.331 14.068.056 -4.558.231Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.610.305 -269.331 14.068.056 -4.558.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-163.344.173 -7.607.650 -91.091.309 22.826.328DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-163.344.173 -7.607.650 -91.091.309 22.826.328Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-985 -49 -550 136Ana Ortaklık Payları-163.343.188 -7.607.601 -91.090.759 22.826.192Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,02513000 -0,00117000 -0,01401000 0,00351000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.547.409 26.222.744Dönem Karı (Zararı)-163.344.173 21.060 19.234İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -198.062 1.138.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 210.428 174.353Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.036.951 1.048.871İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 2.036.951 1.048.871Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -1.744.610 596.175İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-503.071 -1.394.233Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.613.487 26.296.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -88.539 -13.585Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 22.461 -60.267YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-78.343 -2.016.227Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 0 2.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -78.343 -185.922Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 -1.832.305FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.688.182 -27.837.089Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.332.600 -7.167.755Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.332.600 -7.161.455Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 0 -6.300Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -103.322 -70.891Ödenen Faiz33 -7.293.419 -20.653.910Alınan Faiz33 41.159 55.467YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.780.884 -3.630.572NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.780.884 -3.630.572DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.762.865 11.068.281DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.543.749 7.437.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 14.543.749 8.762.865Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 10.649.833 9.074.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 17.712 1.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 10.632.121 9.073.071Diğer Alacaklar11 202.901 176.067İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 202.901 176.067Stoklar13 357.286 583.470Peşin Ödenmiş Giderler26 1.133.847 475.285Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 6.173 28.634Diğer Dönen Varlıklar26 2.238.825 1.735.754ARA TOPLAM29.132.614 20.836.623TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.132.614 20.836.623DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 816.580.000 816.580.000Maddi Duran Varlıklar18 684.753 770.497Kullanım Hakkı Varlıkları18 153.420 261.728Maddi Olmayan Duran Varlıklar49.948 73.116Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 49.948 73.116Peşin Ödenmiş Giderler26 0 35.642Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR817.468.121 817.720.983TOPLAM VARLIKLAR846.600.735 838.557.606KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 85.466.788 36.795.422Ticari Borçlar10 2.852.827 3.029.829İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 159.710 138.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.693.117 2.891.179Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 396.323 185.895Diğer Borçlar11 2.339.301 750.457İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 687 687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.338.614 749.770Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 2.231.539 2.702.900Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.141.798 1.055.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.141.798 1.055.883Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM94.428.576 44.520.386TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.428.576 44.520.386UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 585.010.048 438.212.956Diğer Borçlar11 1.527.200 1.079.093İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.527.200 1.079.093Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 85.251 1.358.500Uzun Vadeli Karşılıklar901.715 722.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 901.715 722.711Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 53.530.628 78.153.241TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER641.054.842 519.526.501TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER735.483.418 564.046.887ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 111.117.033 274.509.450Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.301.980 45.301.980Paylara İlişkin Primler (İskontolar)104.038 104.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-143.359 -94.130Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-143.359 -94.130Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.067.777 2.067.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları162.129.785 133.216.977Net Dönem Karı veya Zararı-163.343.188 28.912.808Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 284 1.269TOPLAM ÖZKAYNAKLAR111.117.317 274.510.719TOPLAM KAYNAKLAR846.600.735 838.557.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 -16.248.720 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308 0 0 0 0 0 22.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.607.601 0 -7.585.293 -49 -7.585.342Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.607.601 0 -7.607.601 -49 -7.607.650Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308 0 0 0 0 0 22.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308Sermaye Arttırımı27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -107.045 0 -107.045 0 0 0 0 0 -107.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 -7.607.601 0 237.976.126 1.087 237.977.213Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 0 -49.229 0 0 0 0 0 -49.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -163.343.188 0 -163.392.417 -985 -163.393.402Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -163.343.188 0 -163.343.188 -985 -163.344.173Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 0 -49.229 0 0 0 0 0 -49.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 -49.229Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -143.359 0 -143.359 0 0 0 0 0 -143.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -163.343.188 0 111.117.033 284 111.117.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-163.344.173 -7.607.650 -91.091.309 22.826.328DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-49.229 22.308 15.895 15.195Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -61.537 27.885 19.868 18.994Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.308 -5.577 -3.973 -3.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 12.308 -5.577 -3.973 -3.799Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-49.229 22.308 15.895 15.195TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-163.393.402 -7.585.342 -91.075.414 22.841.523Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-985 -49 -550 136Ana Ortaklık Payları-163.392.417 -7.585.293 -91.074.864 22.841.387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886825BIST