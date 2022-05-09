***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 28.594.829 13.178.411Satışların Maliyeti28 -15.355.298 -7.107.972TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.239.531 6.070.439BRÜT KAR (ZARAR)13.239.531 6.070.439Genel Yönetim Giderleri29 -2.120.464 -1.371.043Pazarlama Giderleri29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.353.065 122.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -448.261 -667.780ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.023.871 4.154.188Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 8.975 373Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.032.846 4.154.561Finansman Gelirleri33 6.012.838 204.983Finansman Giderleri33 -101.501.939 -55.281.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-83.456.255 -50.921.956Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 8.957.175 5.343.085Dönem Vergi (Gideri) Geliri-215.999 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.173.174 5.343.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-74.499.080 -45.578.871DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-74.499.080 -45.578.871Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-478 -275Ana Ortaklık Payları-74.498.602 -45.578.596Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,01146000 -0,00701000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.826.095 2.739.964Dönem Karı (Zararı)-74.499.080 -45.578.871Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-74.499.080 -45.578.871Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler87.516.454 50.430.489Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 166.724 112.104Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.000.809 268.778Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.000.809 269.151Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -373Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler95.082 121.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 163.324 80.491Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -118.556 13.187Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 50.314 28.199Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.316.017 7.900.672Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -2.890.397 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 13.155.084 7.897.768Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 51.330 2.904Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 86.905.590 47.370.143Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -8.957.175 -5.343.085Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -8.975 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.740.828 -2.105.586Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-57.022.167 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.081.421 -767.567İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 -1.816 -4.123İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -4.079.605 -763.444Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 0 -13.121Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 67.630 -31.922Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -4.720.949 -2.732.547Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.626.358 997.040İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -128.774 -15.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 3.755.132 1.012.790Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 158.910 85.694Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.307.984 895.607İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 4.307.984 895.607Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)22.682 -548.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-99.855 9.648Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-44.723.454 2.746.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -77.100 -12.389Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -25.541 6.321YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI82.082 -37.165Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -22.690 -37.165Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 104.772 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.821.936 -3.852.973Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 -293.223Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 -293.223Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -48.888 -50.881Ödenen Faiz33 -19.573 -3.508.869Alınan Faiz33 2.890.397 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.922.077 -1.150.174NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.922.077 -1.150.174DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 56.794.008 1.863.396DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.871.931 713.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 14.871.931 56.794.008Finansal Yatırımlar7 57.022.167 0Ticari Alacaklar10 14.027.861 8.996.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 6.936 5.120İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 14.020.925 8.991.841Diğer Alacaklar11 236.548 236.548İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 236.548 236.548Stoklar13 86.053 153.683Peşin Ödenmiş Giderler26 5.067.736 346.787Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 1.051.422 951.567ARA TOPLAM92.363.718 67.479.554TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.363.718 67.479.554DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 940.789.203 940.885.000Maddi Duran Varlıklar18 1.449.275 1.530.834Kullanım Hakkı Varlıkları18 349.328 400.825Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.077 47.055Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 36.077 47.055Peşin Ödenmiş Giderler26 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR942.623.883 942.863.714TOPLAM VARLIKLAR1.034.987.601 1.010.343.268KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 132.499.776 92.198.566Ticari Borçlar10 7.378.899 3.752.541İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 122.720 251.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 7.256.179 3.501.047Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 371.716 212.806Diğer Borçlar11 4.996.802 779.458İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 687 687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.996.115 778.771Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 457.641 407.209İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 457.641 407.209Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 215.999 25.541Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.319.526 1.387.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.319.526 1.387.768Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM147.240.359 98.763.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.240.359 98.763.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.060.859.689 1.001.168.686Diğer Borçlar11 1.699.166 1.608.526İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.699.166 1.608.526Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 295.420 323.170Uzun Vadeli Karşılıklar938.829 682.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 938.829 682.046Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 7.063.117 16.270.403TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.070.856.221 1.020.052.831TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.218.096.580 1.118.816.720ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 -183.107.239 -108.472.190Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.301.980 45.301.980Paylara İlişkin Primler (İskontolar)104.038 104.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-265.347 -128.900Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-265.347 -128.900Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.067.777 2.067.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-220.817.085 -39.666.451Net Dönem Karı veya Zararı-74.498.602 -181.150.634Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -1.740 -1.262TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-183.108.979 -108.473.452TOPLAM KAYNAKLAR1.034.987.601 1.010.343.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -141.579 0 -141.579 0 0 0 0 0 -141.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -201.796.236 0 72.665.765 14 72.665.779Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 201.796.236 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 0 -89.235 0 0 0 0 0 -89.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.578.596 0 -45.667.831 -275 -45.668.106Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.578.596 0 -45.578.596 -275 -45.578.871Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 0 -89.235 0 0 0 0 0 -89.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 0 -89.235Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -230.814 0 -230.814 0 0 0 0 0 -230.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -45.578.596 0 26.997.934 -261 26.997.673Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -128.900 0 -128.900 0 0 0 0 0 -128.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -181.150.634 0 -108.472.190 -1.262 -108.473.452Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.150.634 181.150.634 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.447 0 -136.447 0 0 0 0 0 -136.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74.498.602 0 -74.635.049 -478 -74.635.527Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74.498.602 0 -74.498.602 -478 -74.499.080Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.447 0 -136.447 0 0 0 0 0 -136.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.447 0 -136.447Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -265.347 0 -265.347 0 0 0 0 0 -265.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -220.817.085 -74.498.602 0 -183.107.239 -1.740 -183.108.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-74.499.080 -45.578.871DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.112 22.309Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 34.112 22.309Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-136.447 -89.235TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-74.635.527 -45.668.106Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-478 -275Ana Ortaklık Payları-74.635.049 -45.667.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027966BIST