***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:25
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 65.800.890 26.349.684 37.206.061 13.171.273
Satışların Maliyeti
28 -33.330.748 -14.423.223 -17.975.450 -7.315.251
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.470.142 11.926.461 19.230.611 5.856.022
BRÜT KAR (ZARAR)
32.470.142 11.926.461 19.230.611 5.856.022
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.315.384 -2.982.433 -2.194.920 -1.611.390
Pazarlama Giderleri
29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.561.203 146.788 208.138 24.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -783.602 -8.468.453 -335.341 -7.800.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.932.359 622.363 16.908.488 -3.531.825
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.627.698 618 6.618.723 245
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.560.057 622.981 23.527.211 -3.531.580
Finansman Gelirleri
33 3.106.396 231.226 -2.906.442 26.243
Finansman Giderleri
33 -261.788.738 -104.322.314 -160.286.799 -49.040.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-223.122.285 -103.468.107 -139.666.030 -52.546.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 24.287.259 11.909.427 15.330.084 6.566.342
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-293.210 0 -77.211 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.580.469 11.909.427 15.407.295 6.566.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-198.835.026 -91.558.680 -124.335.946 -45.979.809
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-198.835.026 -91.558.680 -124.335.946 -45.979.809
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -519 478 -244
Ana Ortaklık Payları
-198.835.026 -91.558.161 -124.336.424 -45.979.565
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,03059000 -0,01409000 -0,01913000 -0,00707000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.401.536 8.400.460
Dönem Karı (Zararı)
-198.835.026 -91.558.680
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-198.835.026 -91.558.680
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
215.750.951 100.824.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 314.226 226.657
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.219.557 1.199.516
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.219.557 1.200.134
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -618
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
280.938 328.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 260.329 228.508
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -108.666 32.456
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 129.275 67.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.802.183 16.563.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 44.737.664 16.595.564
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 64.519 -32.534
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 202.488.118 87.706.512
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.618.723 6.710.280
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 6.710.280
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -6.618.723 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -24.287.259 -11.909.427
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -8.975 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.998.821 -567.439
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-54.131.770 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.722.407 -1.098.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -2.602 -8.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -6.719.805 -1.090.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 75
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 67.882 -26.677
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -2.423.228 -1.790.663
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.320.956 942.946
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -90.424 113.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 4.411.380 829.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 40.922 152.226
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.804.197 1.901.095
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 0 1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.804.197 901.095
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
59.196 -693.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.569 45.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.082.896 8.698.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -77.100 -304.337
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -241.540 6.321
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.832 -117.357
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-600 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 104.772 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -71.340 -117.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.653.655 -9.120.347
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.319.221.961 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.295.963.100 -293.223
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.295.963.100 -293.223
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -91.100 -104.847
Ödenen Faiz
33 -24.821.416 -8.722.277
Alınan Faiz
33 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.022.359 -837.244
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.022.359 -837.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 56.794.008 1.863.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.771.649 1.026.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.771.649 56.794.008
Finansal Yatırımlar
7 60.750.493 0
Ticari Alacaklar
10 16.874.406 8.996.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 7.722 5.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 16.866.684 8.991.841
Diğer Alacaklar
11 236.548 236.548
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 236.548 236.548
Stoklar
13 85.801 153.683
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.770.015 346.787
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 966.136 951.567
ARA TOPLAM
96.455.048 67.479.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.455.048 67.479.554
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 940.789.203 940.885.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.404.233 1.530.834
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 303.622 400.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.973 47.055
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 27.973 47.055
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 11.616.827 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
954.141.858 942.863.714
TOPLAM VARLIKLAR
1.050.596.906 1.010.343.268
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 52.544.713 92.198.566
Ticari Borçlar
10 8.073.497 3.752.541
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 161.070 251.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.912.427 3.501.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 253.728 212.806
Diğer Borçlar
11 2.903.586 779.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.902.899 778.771
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 521.904 407.209
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 521.904 407.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 77.211 25.541
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.408.377 1.387.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.408.377 1.387.768
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
65.783.016 98.763.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.783.016 98.763.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.286.394.666 1.001.168.686
Diğer Borçlar
11 1.288.595 1.608.526
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.288.595 1.608.526
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 267.671 323.170
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.115.219 682.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.115.219 682.046
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 3.256.772 16.270.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.292.322.923 1.020.052.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.358.105.939 1.118.816.720
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 -307.509.033 -108.472.190
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-328.855 -128.900
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-328.855 -128.900
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-220.818.947 -39.666.451
Net Dönem Karı veya Zararı
-198.835.026 -181.150.634
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 -1.262
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-307.509.033 -108.473.452
TOPLAM KAYNAKLAR
1.050.596.906 1.010.343.268
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -141.579 0 -141.579 0 0 0 0 0 -141.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -201.796.236 0 72.665.765 14 72.665.779
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 201.796.236 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 0 -50.770 0 0 0 0 0 -50.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.558.161 0 -91.608.931 -519 -91.609.450
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.558.161 0 -91.558.161 -519 -91.558.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 0 -50.770 0 0 0 0 0 -50.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 0 -50.770
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -192.349 0 -192.349 0 0 0 0 0 -192.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -91.558.161 0 -18.943.166 -505 -18.943.671
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -128.900 0 -128.900 0 0 0 0 0 -128.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -181.150.634 0 -108.472.190 -1.262 -108.473.452
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.150.634 181.150.634 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199.955 0 -199.955 0 0 0 0 0 -199.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -198.835.026 0 -199.034.981 0 -199.034.981
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -198.835.026 0 -198.835.026 0 -198.835.026
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199.955 0 -199.955 0 0 0 0 0 -199.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199.955 0 -199.955
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.862 0 0 -1.862 1.262 -600
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -328.855 0 -328.855 0 0 0 0 0 -328.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -220.818.947 -198.835.026 0 -307.509.033 0 -307.509.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-198.835.026 -91.558.680 -124.335.946 -45.979.809
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-199.955 -50.770 -63.508 38.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -249.944 -63.462 -79.385 48.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.989 12.692 15.877 -9.617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 49.989 12.692 15.877 -9.617
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-199.955 -50.770 -63.508 38.465
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-199.034.981 -91.609.450 -124.399.454 -45.941.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -519 478 -244
Ana Ortaklık Payları
-199.034.981 -91.608.931 -124.399.932 -45.941.100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055578
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