***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 65.800.890 26.349.684 37.206.061 13.171.273Satışların Maliyeti28 -33.330.748 -14.423.223 -17.975.450 -7.315.251TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.470.142 11.926.461 19.230.611 5.856.022BRÜT KAR (ZARAR)32.470.142 11.926.461 19.230.611 5.856.022Genel Yönetim Giderleri29 -4.315.384 -2.982.433 -2.194.920 -1.611.390Pazarlama Giderleri29 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.561.203 146.788 208.138 24.216Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -783.602 -8.468.453 -335.341 -7.800.673ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.932.359 622.363 16.908.488 -3.531.825Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 6.627.698 618 6.618.723 245Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.560.057 622.981 23.527.211 -3.531.580Finansman Gelirleri33 3.106.396 231.226 -2.906.442 26.243Finansman Giderleri33 -261.788.738 -104.322.314 -160.286.799 -49.040.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-223.122.285 -103.468.107 -139.666.030 -52.546.151Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 24.287.259 11.909.427 15.330.084 6.566.342Dönem Vergi (Gideri) Geliri-293.210 0 -77.211 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.580.469 11.909.427 15.407.295 6.566.342SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-198.835.026 -91.558.680 -124.335.946 -45.979.809DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-198.835.026 -91.558.680 -124.335.946 -45.979.809Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -519 478 -244Ana Ortaklık Payları-198.835.026 -91.558.161 -124.336.424 -45.979.565Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,03059000 -0,01409000 -0,01913000 -0,00707000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.401.536 8.400.460Dönem Karı (Zararı)-198.835.026 -91.558.680Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-198.835.026 -91.558.680Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler215.750.951 100.824.595Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 314.226 226.657Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.219.557 1.199.516Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.219.557 1.200.134Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -618Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler280.938 328.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 260.329 228.508Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -108.666 32.456Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 129.275 67.063Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler44.802.183 16.563.030Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 44.737.664 16.595.564Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 64.519 -32.534Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 202.488.118 87.706.512Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.618.723 6.710.280Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 0 6.710.280Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 -6.618.723 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -24.287.259 -11.909.427Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -8.975 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.998.821 -567.439Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-54.131.770 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.722.407 -1.098.284İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 -2.602 -8.162İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -6.719.805 -1.090.122Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 0 75Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 67.882 -26.677Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -2.423.228 -1.790.663Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.320.956 942.946İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -90.424 113.460İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 4.411.380 829.486Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 40.922 152.226Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.804.197 1.901.095İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 0 1.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.804.197 901.095Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)59.196 -693.346İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.569 45.189Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-40.082.896 8.698.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -77.100 -304.337Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -241.540 6.321YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI32.832 -117.357Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-600 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 104.772 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -71.340 -117.357FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.653.655 -9.120.347Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.319.221.961 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.295.963.100 -293.223Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.295.963.100 -293.223Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -91.100 -104.847Ödenen Faiz33 -24.821.416 -8.722.277Alınan Faiz33 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.022.359 -837.244NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.022.359 -837.244DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 56.794.008 1.863.396DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.771.649 1.026.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 14.771.649 56.794.008Finansal Yatırımlar7 60.750.493 0Ticari Alacaklar10 16.874.406 8.996.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 7.722 5.120İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 16.866.684 8.991.841Diğer Alacaklar11 236.548 236.548İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 236.548 236.548Stoklar13 85.801 153.683Peşin Ödenmiş Giderler26 2.770.015 346.787Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 966.136 951.567ARA TOPLAM96.455.048 67.479.554TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR96.455.048 67.479.554DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 940.789.203 940.885.000Maddi Duran Varlıklar18 1.404.233 1.530.834Kullanım Hakkı Varlıkları18 303.622 400.825Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.973 47.055Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 27.973 47.055Peşin Ödenmiş Giderler26 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 11.616.827 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR954.141.858 942.863.714TOPLAM VARLIKLAR1.050.596.906 1.010.343.268KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 52.544.713 92.198.566Ticari Borçlar10 8.073.497 3.752.541İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 161.070 251.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 7.912.427 3.501.047Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 253.728 212.806Diğer Borçlar11 2.903.586 779.458İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 687 687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.902.899 778.771Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 521.904 407.209İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 521.904 407.209Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 77.211 25.541Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.408.377 1.387.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.408.377 1.387.768Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM65.783.016 98.763.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.783.016 98.763.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.286.394.666 1.001.168.686Diğer Borçlar11 1.288.595 1.608.526İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.288.595 1.608.526Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 267.671 323.170Uzun Vadeli Karşılıklar1.115.219 682.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.115.219 682.046Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 3.256.772 16.270.403TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.292.322.923 1.020.052.831TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.358.105.939 1.118.816.720ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 -307.509.033 -108.472.190Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.301.980 45.301.980Paylara İlişkin Primler (İskontolar)104.038 104.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-328.855 -128.900Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-328.855 -128.900Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.067.777 2.067.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-220.818.947 -39.666.451Net Dönem Karı veya Zararı-198.835.026 -181.150.634Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 -1.262TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-307.509.033 -108.473.452TOPLAM KAYNAKLAR1.050.596.906 1.010.343.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -141.579 0 -141.579 0 0 0 0 0 -141.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -201.796.236 0 72.665.765 14 72.665.779Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 201.796.236 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 0 -50.770 0 0 0 0 0 -50.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.558.161 0 -91.608.931 -519 -91.609.450Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.558.161 0 -91.558.161 -519 -91.558.680Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 0 -50.770 0 0 0 0 0 -50.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 0 -50.770Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -192.349 0 -192.349 0 0 0 0 0 -192.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -91.558.161 0 -18.943.166 -505 -18.943.671Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -128.900 0 -128.900 0 0 0 0 0 -128.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -181.150.634 0 -108.472.190 -1.262 -108.473.452Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.150.634 181.150.634 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199.955 0 -199.955 0 0 0 0 0 -199.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -198.835.026 0 -199.034.981 0 -199.034.981Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -198.835.026 0 -198.835.026 0 -198.835.026Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199.955 0 -199.955 0 0 0 0 0 -199.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199.955 0 -199.955Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.862 0 0 -1.862 1.262 -600Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -328.855 0 -328.855 0 0 0 0 0 -328.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -220.818.947 -198.835.026 0 -307.509.033 0 -307.509.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-198.835.026 -91.558.680 -124.335.946 -45.979.809DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-199.955 -50.770 -63.508 38.465Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -249.944 -63.462 -79.385 48.082Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler49.989 12.692 15.877 -9.617Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 49.989 12.692 15.877 -9.617Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-199.955 -50.770 -63.508 38.465TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-199.034.981 -91.609.450 -124.399.454 -45.941.344Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -519 478 -244Ana Ortaklık Payları-199.034.981 -91.608.931 -124.399.932 -45.941.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055578BIST