***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurulu ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Tarihi 18.06.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAĞCILARAdres Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 BAĞCILAR İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Denetim Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karar bağlanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,9 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,10 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,14 - Dilekler ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 OGK Davet_2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019-_2_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarToplantıya ilişkin davet metni, vekaletname ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte sunulmaktadır. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla Covid 19 Salgını nedeniyle daha önce ertelenmiş olan, Şirketimiz, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 Haziran 2020 Perşembe günü saat 11:00'da Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar İstanbul adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845387BIST