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***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.07.2020 14:16
GÜNCEL HABERLER



***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 15.05.2020
Genel Kurul Tarihi 18.06.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 BAĞCILAR İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Denetim Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karar bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
9 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 OGK Davet_2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019-_2_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 OGK Toplantı Tutanağı 2.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 OGK Hazirun Listesi 2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tesciline ilişkin ilan 07.07.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855878


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Tam 2.618 2.629 -9,40  
Yarım 1.272 1.286 -4,60  
Çeyrek 636 644 -2,30  
Gümüş.Ons 18,04 18,07 -0,22  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 -0,05  
B. Petrol 42,65 42,65 -0,45  
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