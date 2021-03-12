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***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2021 18:40



***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 12.03.2021
Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres 212 Outlet AVM - Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 BAĞCILAR İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karar bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
9 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
10 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 O.Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 2020 O. Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 08 Nisan 2021 Perşembe günü saat 11:00'da Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 İstanbul Outlet Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya ilişkin davet metni, vekaletname ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte sunulmaktadır. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918052


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