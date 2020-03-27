***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
27.03.2020 16:31
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı iptali hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 01/04/2020 tarihinde, saat: 11:00'de, Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. 212İstanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde hem bunlara destek olmak hem de pay sahiplerimizin toplantıya katılım hakkının korunmasını teminen ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Bu konudaki gelişmeler izlenerek Olağan Genel Kurul toplantı tarihi için yeniden davet ilanı yapılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832911
BIST
17:5588.302
En Yüksek
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338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.202.040
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|218.646.280
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|374.216.203
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.765.187
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.758.603
|% -9,77
|
|MPARK
|13,81
|49.702.179
|% -9,74
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|QNBFB
|35,00
|1.731.909
|% -9,56
|
|BRKSN
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|13.323.803
|% -9,46
|
|THYAO
|8,89
|1.537.000.133
|% -3,89
|
|GARAN
|7,85
|925.637.926
|% -1,13
|
|ASELS
|23,00
|716.194.695
|% -5,19
|
|ECILC
|5,09
|626.867.014
|% 4,95
|
|PGSUS
|34,54
|374.216.203
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,92
|171.710.390
|% 9,52
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|THYAO
|8,89
|1.537.000.133
|% -3,89
|
|IHLAS
|0,49
|74.871.293
|% 6,52
|
|ODAS
|1,27
|186.377.238
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,87
|242.679.670
|% -3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9081
|7,9478
|% 1,62
|
|Frank
|6,6948
|6,7351
|% 1,23
|
|Riyal
|1,7141
|1,7227
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.622
|-9,24
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,25
|14,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|24,43
|24,43
|-1,91
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