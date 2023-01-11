***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.01.2023 15:57
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,8
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09 Ocak 2023 tarihli kararı doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7.ve 8'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması için 11 Ocak 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değişiklik Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100337
BIST
16:584.862
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -126,46
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:5818,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:5820,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0224
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:581.133,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.133,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:58
|SDTTR
|56,65
|7.012.250
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.616.219
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.649.062
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,44
|51.157.019
|% 8,03
|
|OYLUM
|4,14
|46.685.201
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.067.874
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|357.835.014
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|YESIL
|4,69
|162.337.461
|% -9,98
|
|THYAO
|129,50
|7.608.239.214
|% -1,30
|
|EREGL
|37,78
|5.633.060.172
|% -0,21
|
|ASELS
|54,60
|5.089.927.082
|% -6,10
|
|KRDMD
|17,74
|4.117.423.078
|% -2,21
|
|TUPRS
|482,80
|4.022.186.310
|% 1,58
|
|EKGYO
|8,33
|3.044.814.501
|% -2,00
|
|YKBNK
|8,91
|3.054.893.435
|% -6,51
|
|KRDMD
|17,74
|4.117.423.078
|% -2,21
|
|SKBNK
|2,61
|552.068.525
|% -4,40
|
|KATMR
|2,09
|418.857.377
|% -9,91
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7737
|18,7794
|% 0,03
|
|Euro
|20,1821
|20,1841
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6608
|22,7744
|% -0,37
|
|Frank
|20,1169
|20,2381
|% -0,73
|
|Riyal
|4,9833
|5,0083
|% -0,04
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|1,19
|
|Cumhuriyet
|7.634
|7.749
|15,00
|
|Tam
|7.679
|7.736
|1,00
|
|Yarım
|3.730
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|1,35
|