Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.01.2023 15:57
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,8
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09 Ocak 2023 tarihli kararı doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7.ve 8'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması için 11 Ocak 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değişiklik Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100337


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:584.862
Değişim :  -2,54% |  -126,46
Açılış :  5.006  
Önceki Kapanış :  4.988  
En Yüksek
5.091 En Düşük
4.799
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 56,65 7.012.250 % 10,00  
ONCSM 30,92 1.616.219 % 9,96  
ULUFA 7,86 43.649.062 % 9,93  
BALAT 25,96 2.045.931 % 8,53  
DOGUB 11,44 51.157.019 % 8,03  
daha fazla
16:58 Alış Satış %  
Dolar 18,7737 18,7794 % 0,03  
Euro 20,1821 20,1841 % 0,11  
Sterlin 22,6608 22,7744 % -0,37  
Frank 20,1169 20,2381 % -0,73  
Riyal 4,9833 5,0083 % -0,04  
daha fazla
16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.878 -0,51  
Altın Gr. 1.135 1.135 1,19  
Cumhuriyet 7.634 7.749 15,00  
Tam 7.679 7.736 1,00  
Yarım 3.730 3.785 1,00  
Çeyrek 1.865 1.892 0,00  
Gümüş.Ons 23,73 23,76 0,12  
Gümüş Gr. 14,34 14,36 0,09  
B. Petrol 81,45 81,45 1,35  
Seans Raporu 16:58
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru