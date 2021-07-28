***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
28.07.2021 19:46
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2021, 14.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
8 adet parsel ve tesis
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Büyükkarıştıran-Lüleburgaz , Yüzölçümü: 288.430,85 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/07/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
59.469.720 + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
30,20
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
91,49
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
7,51
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
7,64
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
8,36
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
101,70
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.07.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Tesisden optimum fayda sağlanamadığından satılmasına karar verilmiştir. Elde edilecek gelir nakit akışı içerisinde kullanılacak olup olumlu etki yaratacaktır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Şirketin TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarında 6.710.280 TL zarar, Vergi Usul Kanuna göre hazırlanan finansal tablolarına göre de 126.493 TL sabit kıymet satış karı muhasebeleştirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirket nakit akışı içerisinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Saadet Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişki yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gelir Yaklaşımı ve Pazar Yaklaşımı Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19 Şubat 2021 , 2021/054
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
66.180.000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Satışın peşin ödeme şartıyla yapılacak olması.
Açıklamalar
Daha önce yapılan bildirimimiz kapsamında, Şirketimizin aktifinde kayıtlı Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Büyükkarıştıran Mahallesi'nde bulunan 8 adet parsel ve tesisin tamamının tapuda satış işlemi bugün itibarıyla tamamlanmış olup, bedelin tamamı Şirket banka hesabımıza tahsil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952434
BIST