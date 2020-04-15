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***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2020 18:19
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***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Coronavirüs salgını nedeniyle bağlı Ortaklığımıza ait 212 Outlet İstanbul Alışveriş Merkezi kiracılarının bir kısmı kamu otoritesinin 16.03.2020 ve 18.03.2020 tarihli genelgelerine zorunlu uyarak, bir kısmı ise tek taraflı insiyatifleri ile  mağazalarını kapatmıştır.
Alışveriş merkezindeki mağazaların market, eczane ve yapı marketi hariç olmak üzere tamamı bugün itibarıyla kapalıdır.  Kira sözleşmelerimizden kaynaklı yükümlülüklerimiz ve sorumluklarımız gereği bir AVM yatırımcısı olarak içinde birçok sektörü barındıran alışveriş merkezimizi kendi tek taraflı irademizle kapatma insiyatifini kullanmamız hukuki açıdan mümkün olmamıştır. Bu sebeple şirketimiz kamu otoritesinden bir yönlendirme gelene kadar AVM'yi bugünkü durumunda tutmaya devam edecektir.
Ayrıca, bu zor dönemde kiracılarımızın nakit akışlarını yönetebilmeleri, planlama yapabilmeleri ve istihdama destek verebilmeleri amaçlarıyla 2020-Nisan ayında kira alınmamasına karar verilmiştir.
 
    
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838402


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 7,92 15.704.084 % 10,00  
VKING 4,62 6.229.025 % 10,00  
DITAS 13,97 3.201.497 % 10,00  
MGROS 28,86 569.890.774 % 9,98  
PETUN 14,90 81.792.726 % 9,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6278 8,6711 % 0,55  
Frank 7,1326 7,1755 % 0,91  
Riyal 1,8323 1,8415 % 1,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.714 -13,04  
Altın Gr. 380 380 1,38  
Cumhuriyet 2.433 2.494 13,50  
Tam 2.500 2.566 13,80  
Yarım 1.216 1.249 6,70  
Çeyrek 610 625 3,30  
Gümüş.Ons 15,39 15,43 -0,36  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,03  
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