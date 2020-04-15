***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCoronavirüs salgını nedeniyle bağlı Ortaklığımıza ait 212 Outlet İstanbul Alışveriş Merkezi kiracılarının bir kısmı kamu otoritesinin 16.03.2020 ve 18.03.2020 tarihli genelgelerine zorunlu uyarak, bir kısmı ise tek taraflı insiyatifleri ile mağazalarını kapatmıştır.Alışveriş merkezindeki mağazaların market, eczane ve yapı marketi hariç olmak üzere tamamı bugün itibarıyla kapalıdır. Kira sözleşmelerimizden kaynaklı yükümlülüklerimiz ve sorumluklarımız gereği bir AVM yatırımcısı olarak içinde birçok sektörü barındıran alışveriş merkezimizi kendi tek taraflı irademizle kapatma insiyatifini kullanmamız hukuki açıdan mümkün olmamıştır. Bu sebeple şirketimiz kamu otoritesinden bir yönlendirme gelene kadar AVM'yi bugünkü durumunda tutmaya devam edecektir.Ayrıca, bu zor dönemde kiracılarımızın nakit akışlarını yönetebilmeleri, planlama yapabilmeleri ve istihdama destek verebilmeleri amaçlarıyla 2020-Nisan ayında kira alınmamasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838402BIST