***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 15:14
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından önerilen Sayın Ercüment ALPTEKİN ve Sayın Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak tekrar aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848515
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
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|32.903.145
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|EMNIS
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|FRIGO
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|MRSHL
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|YONGA
|27,36
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|GLRYH
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|EKIZ
|6,57
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|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
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|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
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|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
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|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
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|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
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|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
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|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3886
|8,4306
|% -1,06
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|Frank
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|6,9856
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|Riyal
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|1,7900
|% -1,51
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-13,76
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-8,76
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.452
|-57,30
|
|Tam
|2.483
|2.515
|-66,40
|
|Yarım
|1.212
|1.231
|-32,60
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|Çeyrek
|606
|616
|-14,40
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|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,36
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|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,16
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|B. Petrol
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|39,23
|0,91
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