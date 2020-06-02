***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.06.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından önerilen Sayın Ercüment ALPTEKİN ve Sayın Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak tekrar aday gösterilmelerine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848515BIST