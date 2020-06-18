***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2020 16:02
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (18.06.2020) gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın, Nuri AKIN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Sayın, Ragıp AKIN seçilmişlerdir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851817
BIST
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378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.129.628
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|170.026.521
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.239.614.622
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.847.851
|% 9,95
|
|KRDMB
|2,99
|136.667.524
|% 9,93
|
|GLRYH
|15,52
|57.854.503
|% -9,98
|
|RTALB
|36,08
|145.431.019
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,30
|5.727.491
|% -9,49
|
|KRDMD
|3,03
|1.939.045.210
|% 8,60
|
|TCELL
|16,23
|1.239.614.622
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,42
|819.091.653
|% 3,79
|
|TTKOM
|8,03
|659.740.539
|% 4,42
|
|GARAN
|8,14
|576.584.457
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,03
|1.939.045.210
|% 8,60
|
|EKGYO
|1,91
|459.741.756
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,56
|348.545.842
|% 1,30
|
|SKBNK
|1,33
|285.496.155
|% -1,48
|
|KARSN
|2,40
|360.434.018
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5183
|8,5611
|% -0,57
|
|Frank
|7,1918
|7,2351
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,16
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.483
|-3,10
|
|Tam
|2.535
|2.548
|-3,20
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-1,60
|
|Çeyrek
|620
|624
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,01
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|B. Petrol
|41,10
|41,10
|0,39
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