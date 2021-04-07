***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 15:14
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından önerilen Sayın Ercüment ALPTEKİN ve Sayın Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak tekrar aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924201
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