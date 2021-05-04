***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2021 15:31
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kırklareli'nde bulunan Lüleburgaz Tesisleri'nin bir bütün halinde satışı ile ilgili potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934404
BIST
16:461.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
16:468,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0721
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
16:4610,0054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0500
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
16:46479,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,08
|Açılış
|: 479,71
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
480,18
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler16:46
|KARTN
|61,60
|57.421.966
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|5.038.376
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.405
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.568.893
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.542.881
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,70
|1.444.129.044
|% 3,90
|
|THYAO
|12,76
|947.841.329
|% -1,24
|
|KRDMD
|7,65
|720.208.679
|% 3,52
|
|PETKM
|6,88
|715.667.690
|% 1,18
|
|GARAN
|7,33
|684.871.417
|% -0,54
|
|PETKM
|6,88
|715.667.690
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,10
|206.791.766
|% -0,94
|
|DOHOL
|3,00
|289.220.356
|% 1,35
|
|KRDMD
|7,65
|720.208.679
|% 3,52
|
|GARAN
|7,33
|684.871.417
|% -0,54
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3157
|8,3195
|% 0,87
|
|Euro
|9,9996
|10,0054
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,4998
|11,5574
|% 0,53
|
|Frank
|9,0850
|9,1397
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2134
|2,2245
|% 0,92
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|1,75
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,07
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|1,05
|