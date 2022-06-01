***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız, Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin geçmiş yıl zararlarından 35.300.000 TL'lik kısmının Bağlı Ortaklığımızdan olan alacağımızdan karşılanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034055BIST